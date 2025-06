04.06.2025 15:19 655 Handtaschen-Raub in Chemnitz: Tatverdächtiger gestellt

Am frühen Mittwochmorgen wurde einer 64-Jährigen an der Zentralhaltestelle in Chemnitz ihre Handtasche entrissen.

Von Sarah Fuchs

Tatverdächtiger wird einem Richter vorgeführt Mehr anzeigen Mithilfe der Täterbeschreibung konnte ein 32-jähriger Libanese dingfest gemacht werden. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt Gegen 4.10 Uhr wurde die Polizei an die Haltestelle gerufen, wo die 64-Jährige auf die Beamten wartete. Sie hatte zuvor auf einer Bank gesessen und auf die Straßenbahn gewartet. Währenddessen wurde sie von einem Mann angesprochen. Anschließend entriss er ihr die Handtasche samt darin befindlichem Portemonnaie und flüchtete in unbekannte Richtung. Chemnitz Crime Linke Farbattacke auf rechtes Schulungszentrum in Chemnitz Die 64-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Tatverdächtiger kaufte Zigaretten mit geklauter Geldkarte Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte mit der übermittelten Täterbeschreibung nur kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Bereich der Brückenstraße/Bahnhofstraße ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Neben dem 32-jährigen Libanesen fanden die Einsatzkräfte zudem an einem Gebüsch diverse Zigarettenpackungen, die der Festgenommene offenbar mit einer Geldkarte der Geschädigten an einem Imbiss gekauft hatte. Die Höhe des entstandenen Schadens für die 64-Jährige ist aktuell nicht bekannt. Der Libanese wurde auf ein Polizeirevier gebracht und soll noch im Laufe des Montagnachmittags einem Richter am Amtsgericht vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen wegen Raubes dauern indes an.

