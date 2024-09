In Chemnitzer City: Mann packt vor Jugendlichen Penis aus, spielt daran herum

Chemnitz - Schock für zwei Jugendliche (14, 17) in der Chemnitzer Innenstadt ! Am gestrigen Samstagabend packte ein Mann (33) vor ihnen seinen Penis aus und spielte daran herum. Die Polizei konnte den Täter anschließend schnappen.

Ein 33-Jähriger entblößte sich am Samstag vor zwei Jugendlichen in Chemnitz. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, 123rf/andranik2018

Das Ganze spielte sich gegen 18.20 Uhr in der Lohstraße ab. Zunächst sprach der 33-jährige Türke die beiden Jugendlichen an. Als das Duo kein Interesse an dem Gespräch zeigte, packte der Mann plötzlich seinen Penis aus und fasste sich an!

"Die 14-Jährige und 17-Jährige vertrauten sich kurz darauf einem Team des Stadtordnungsdienstes an", so eine Polizeisprecherin.

Der Mann konnte kurz darauf geschnappt werden.