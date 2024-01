Junger Mann in Chemnitz geschlagen und beraubt: Verdächtiger im Knast

"Noch während der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei war der 26-Jährige am 15. Dezember 2023 in anderer Sache festgenommen worden", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Angreifer ließen von dem 25-Jährigen ab, als ein Zeuge dazukam. Das Pärchen rannte in Richtung Zschopauer Straße, die beiden Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Bei einer ersten Befragung gab der 25-Jährige an, von einem Pärchen, das an ihm vorbeigelaufen war, beleidigt worden zu sein. Dann kamen noch zwei Männer dazu und schlugen gemeinsam mit dem Pärchen auf den jungen Mann ein. Schließlich wurde dem Opfer auch noch eine Tasche geraubt, in der sich unter anderem ein Telefon und Bargeld befanden.

Damals war der Algerier ebenfalls in der Reitbahnstraße in eine Kontrolle geraten. Als er die Polizisten bemerkte, ließ er eine Tüte fallen. Wie sich herausstellte, waren darin 17 Cliptütchen mit Marihuana, Tabletten sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. In einem beschleunigten Verfahren erließ ein Richter Haftbefehl.

"Wenige Tage später erfolgte die Verhandlung in der Sache, die mit einer Geldstrafe verurteilt wurde. Doch der 26-Jährige wurde anschließend nicht auf freien Fuß gesetzt. Denn aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde nunmehr auch ein Haftbefehl für das benannte Raubdelikt über die zuständige Staatsanwaltschaft Chemnitz erwirkt", so die Polizei.

Der 26-Jährige befindet sich weiterhin im Gefängnis.