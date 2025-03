Klau-Alarm in Chemnitz: Diebe wollen mit vollem Einkaufswagen an Kasse vorbei

Chemnitz - Gleich zweimal wollte ein Diebes-Duo in einem Chemnitzer Einkaufsmarkt die große Beute machen. Doch beim zweiten Mal wurde es geschnappt.

Bei einem der beiden Männer fand die Polizei ein Pfefferspray. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Am Donnerstagabend fielen einem 42-jährigen Ladendetektiv zwei Männer im Supermarkt in der Beyerstraße in Chemnitz auf. Sie befüllten gemeinschaftlich einen Einkaufswagen mit Waren des Geschäfts im Gesamtwert von etwa 660 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, wollten sie anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Produkte zu bezahlen.

Dabei sprach der 42-Jährige die mutmaßlichen Langfinger an und verständigte die Polizei.

Bei einer Durchsuchung durch die hinzugerufene Polizei fanden die Beamten in der Hosentasche des 37-jährigen Tatverdächtigen ein Pfefferspray und stellten es sicher.