Chemnitz: Aggressiver Ladendieb schlägt und tritt auf Polizisten ein

Chemnitz - Großer Ärger in einem Supermarkt in Chemnitz ! Ein Ladendieb (31) wurde beim Klauen erwischt und rastete richtig aus. Als die Polizei eintraf, attackierte der Aggro-Mann die Beamten.

Ein aggressiver Ladendieb (31) attackierte in Chemnitz mehrere Polizisten. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Der Vorfall spielte sich am gestrigen Montag gegen 13.15 Uhr im LIDL-Markt an der Eckstraße im Stadtteil Schloßchemnitz ab. Einer Mitarbeiterin (40) fiel ein Mann auf, der einige Lebensmittel aus den Regalen nahm und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeiging.

Als die 40-Jährige den Mann ansprach, rastete er völlig aus! Laut Polizei setzte er sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr.

Schnell wurde die Polizei alarmiert, wenig später trafen die Beamten im Supermarkt ein. Doch der Ladendieb gab noch immer keine Ruhe - im Gegenteil. Der Tscheche schlug und trat die Beamten.

"Infolgedessen zogen sich die Polizisten leichte Verletzungen zu, welche jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Sie blieben dienstfähig", so eine Polizeisprecherin.

Anschließend durchsuchten die Beamten den Ladendieb. Bei sich hatte er die Lebensmittel im Wert von 30 Euro. Zudem fanden die Polizisten auch ein Messer in seiner Jackentasche, welches sichergestellt wurde.