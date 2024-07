Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof verletzt: Polizei findet mutmaßlichen Täter im Gebüsch

Chemnitz - Eine Schlägerei am Chemnitzer Hauptbahnhof endete für einen Mann (52) im Krankenhaus.

Eine Auseinandersetzung am Chemnitzer Hauptbahnhof endete für einen Mann im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

In der Nacht zu Dienstag traf die Polizei am Querbahnsteig auf einen Mann mit einer stark blutenden Wunde an der Stirn.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten - einen 52-jährigen Deutschen.

Zwei Personen, die sich abseits vom Geschehen befanden, konnten den mutmaßlichen Täter beschreiben.



Sofort wurde in der Nähe nach dem Mann gefahndet.

"In einem Gebüsch vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof konnte eine männliche Person angetroffen werden, auf ihn passte die Personenbeschreibung. Es handelte sich um einen 57-jährigen Algerier, er wurde zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht", teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Der 57-Jährige war betrunken.