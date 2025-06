Mehrere Verletzte bei Schlägereien in Chemnitz

Chemnitz - Heftige Auseinandersetzungen in Chemnitz : Am Donnerstagnachmittag rückte die Polizei zu zwei Schlägereien aus. Im Zentrum und im Ortsteil Gablenz flogen die Fetzen!

Zunächst wurden die Beamten gegen 15.15 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle "Pappelhain" an der Carl-von-Ossietzky-Straße in Gablenz gerufen. Dort war ein Deutscher (19) mit einem Syrer (17) und seinen zwei Kumpels aneinandergeraten - es kam zu einer Schlägerei. Anschließend verschwand der 17-Jährige mit seinen Begleitern.

Auch in der Johannisstraße, die direkt am Johannisplatz liegt, kam es am Donnerstag zu einer Schlägerei. © Kristin Schmidt

Nur wenig später, gegen 15.30 Uhr, der nächste Einsatz für die Chemnitzer Polizei: In einem Geschäft an der Johannisstraße im Stadtzentrum kam es ebenfalls zu einer Schlägerei.



Zwei Syrer (19, 43) sollen in dem Laden auf einen Mann (31) eingeschlagen haben. Der 31-Jährige wurde laut Polizei an Kopf und Hals verletzt.

Der Hintergrund der Attacke ist derzeit ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.