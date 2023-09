21.09.2023 14:49 3.080 Messer-Attacke am Chemnitz-Center: 34-Jährige verletzt im Krankenhaus

Am Chemnitz-Center kam es am Mittwochabend zu einer Messerattacke gegen eine 34-jährige Frau. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Am Mittwochabend wurde eine 34-jährige Frau an einem Einkaufszentrum in Chemnitz mit einem Messer verletzt. Eine Passantin kam der 34-Jährigen zur Hilfe und rief den Rettungsdienst. (Archivbild) © Sven Gleisberg Die 34-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des Chemnitz-Centers auf der Höhe des mittigen Eingangs, als es zu dem Angriff kam. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielt plötzlich ein schwarzer Mercedes neben ihr und der Beifahrer stieg aus. Er verletzte die Frau mit einem Messer, stieg wieder ein und das Auto fuhr weg. Das Opfer suchte an einer nahelegenden Bushaltestelle nach Hilfe und traf auf eine Passantin, die sofort den Rettungsdienst rief, der die 34-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat und den Hintergründen aufgenommen. Dafür sucht sie nun Zeugen, die auf dem Parkplatz des Chemnitz Centers etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben oder die Angaben zum Täter oder dem genutzten Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Chemnitz-Nordost unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-102.

