04.05.2025 10:43 Nach Besuch am Geldautomaten: Senior in Chemnitz überwältigt

In Chemnitz ist am Samstag ein Mann überwältigt worden, nachdem er an einem Geldautomaten war.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Samstag ein Mann (86) überwältigt worden, nachdem er an einem Geldautomaten war. In Chemnitz ist am Samstag ein Mann (86) an der Haustür seines Wohnhauses überwältigt worden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Kurz nach 10 Uhr kam es im Yorckgebiet zu dem Vorfall. Laut Polizei ist der 86-Jährige an der Haustür seines Wohnhauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße von einem Unbekannten überwältigt und zu Boden gerungen worden. "Der Täter suchte dann in der Bekleidung des Seniors nach Beute. Es gelang dem Angreifer nicht, etwas zu stehlen, und er flüchtete mit einem weiteren Mann vom Tatort. Der 86-Jährige blieb unverletzt", heißt es weiter. Chemnitz Crime Schlägerei auf Chemnitzer Kaßberg: Zwei Verletzte Der Senior hatte vorher an einem Geldautomaten im Zentrum Bargeld geholt und fuhr dann mit dem Bus wieder nach Hause. Vermutlich waren ihm die Täter gefolgt. Die Polizei sicherte bereits Videoaufnahmen von Überwachungskameras. Die Polizei geht nun wegen versuchten Raubes ersten konkreten Hinweisen zu den Tätern nach.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa