Nach Familien-Schlägerei in Chemnitzer Freibad: Polizei sucht mögliche Videoaufnahmen

Chemnitz - Heftige Schlägerei in einem Freibad in Chemnitz ! Alles begann mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Nun hofft die Polizei auf Bildaufnahmen.

Im Freibad Gablenz kam es im Juli zu einer heftigen Schlägerei. Die Polizei sucht Zeugen. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, ereignete sich die Prügelei bereits am 14. Juli im Freibad Gablenz. An diesem Sommertag gerieten zwei Frauen gegen 13.35 Uhr in Streit.

Schnell eskalierte die Situation! Zwei Angehörige (37, 38) der einen wurden dabei von Familienangehörigen der anderen Dame und einer dritten Person attackiert.

"Die Gruppierung soll auf die beiden Geschädigten eingeschlagen sowie eingetreten haben, infolgedessen sich der 37- und 38-Jährige leichte Verletzungen zuzogen", heißt es von der Polizei.

Schnell wurde die Polizei gerufen. Zwei mutmaßliche Schläger konnten vor Ort geschnappt werden.

Seitdem ermitteln die Beamten gegen die beiden Slowaken wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.