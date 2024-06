Nach Messer-Angriff im Erzgebirge: Täter kommt in Psychiatrie

Chemnitz - Nachdem ein 36-Jähriger einen Mann in Gelenau ( Erzgebirge ) attackiert hatte, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Das Amtsgericht Chemnitz wies an, den 36-Jährigen in in ein psychiatrisches Krankenhaus zu verlegen. © Ralph Kunz

Das hat das Amtsgericht Chemnitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Unterbringungsbefehl wurde bereits am 24. Mai 2024 aufgrund des psychischen Zustands des 36-Jährigen erlassen.

Am selben Tag wurde er von einem Krankenhaus in eine geschlossene Abteilung des Maßregelvollzuges verlegt, da die Ärzte weitere erhebliche Straftaten seinerseits nicht ausschließen konnten.

Der Senegalese verletzte am 18. Mai vor einem Supermarkt in Gelenau einen 41-jährigen Mann mit einem Messer. Zuvor fiel er bereits auf, weil er mehrere Personen in dem Markt belästigte.