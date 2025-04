Nach Mordgeständnis: Polizei findet Leiche in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Dienstagnachmittag eine leblose Frau gefunden.

Die Leiche wurde in einem leerstehenden Gebäude in Chemnitz gefunden. © Haertelpress

Dem vorausgegangen war das Geständnis eines 47-jährigen Mannes, der laut Polizeiinformationen während einer Behandlung in einer Fachklinik das Tötungsdelikt an einer Frau gegenüber einer Zeugin offenbarte.

Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude in der Annaberger Straße eine leblose 46-jährige Frau.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei steht der 47-jährige Tscheche im Verdacht, "der aus seinem persönlichen Umfeld stammenden Frau tödliche Verletzungen beigebracht zu haben."

Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet.

Der Tscheche wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz am Mittwoch einem Richter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.