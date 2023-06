Nach Nazi-Party in Sachsen: Ermittlungen gegen weitere Männer

In dem Video der Zeugin (24) sind zwölf feiernde Männer sowie die Hakenkreuz- und Reichsadlerfahne zu sehen. © Montage: Screenshots/Twitter/Emely1611312

Die Feier fand am 19. Mai auf einem öffentlich einsehbaren Grundstück an der Straße Zum Steinbruch statt. Dabei war in einem Pavillon eine, für jedermann gut sichtbare Hakenkreuz-Fahne sowie eine Reichsadlerflagge aufgehängt.

"Polizisten hatten an jenem 19. Mai 2023 auf dem Grundstück 14 Personen angetroffen und von ihnen die Personalien erfasst. Auch wenn die Fahne durch die Einsatzkräfte nicht sichergestellt werden konnte, existiert ein Video, welches eine Zeugin (24) aufgenommen und in den sozialen Medien noch am Tag des Geschehens veröffentlicht hatte", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Im Zuge der Ermittlungen vom Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei wurde nun dieses Video als Beweismittel ausgewertet.

"Im Ergebnis dessen, weiterer Ermittlungen und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz richtet sich der Tatverdacht nicht mehr nur gegen den Grundstückseigentümer (46), sondern gegen acht weitere deutsche Männer im Alter von 18 bis 47 Jahren", teilte die Polizei am Mittwoch mit.