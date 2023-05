Mit Reichsadlern und Hakenkreuzen: Nazis feiern in Döbeln ungeniert Männertags-Fete

Döbeln - Völlig ungeniert haben mehrere - augenscheinlich rechtsextreme - Personen am gestrigen Freitag im sächsischen Döbeln verspätet den Männertag "gefeiert". Neben einem Grill und reichlich Alkohol zeigt ein auf Twitter in den Umlauf gebrachtes Video auch mehrere Hakenkreuz- und Reichsadlerflaggen.

Direkt am Wegesrand feierte eine Gruppe augenscheinlich Rechtsextremer den verspäteten Männertag. © Montage: Screenshots/Twitter/Emely1611312

Twitter-Userin Emely1611312 postete am gestrigen Nachmittag eine Handy-Aufnahme, in der sie die Männergruppe zur Rede stellte.

"Ey, wisst ihr, dass das strafbar ist", ist die Frau zu Beginn des 28 Sekunden dauernden Videos zu hören. Ihre Kamera filmt dabei eine Grillparty direkt am Wegesrand. Das Schockierende: Neben Grill und Bierbänken sind deutlich mehrere Nazi-Flaggen zu erkennen.

Die Twitter-Userin lässt sich von der Männergruppe nicht einschüchtern und geht näher ran. "Findet ihr cool, oder?", fragt sie in die Runde. "Wir feiern heute Männertag", erklärt einer der Anwesenden. "Trinken wir nicht so viel, weil es ein Tag später ist", führt er lallend aus.

Auf die Nazi-Symbole deutend fragt die Filmende: "Und so feiert man?", woraufhin ein anderer Mann nur harsch antwortet: "Was hast du für ein Problem - hau ab!"

Auf Twitter markierte Emely die sächsische Polizei und fragte ironisch "das muss so, oder?" Sie teilte mit, dass die Party an dem Weg "Am Steinbruch" im Döbelner Stadtteil Gärtitz stattfinden würde.

Die Polizei antwortete am späten Abend: "Unsere Kolleginnen und Kollegen haben kurz nach Ihrer Nachricht den Sachverhalt vor Ort geprüft und eine entsprechende Anzeige aufgenommen."