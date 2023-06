Nazi-Skandal an Chemnitzer Schule: Hitlergruß-Foto auf Homepage veröffentlicht!

Chemnitz - Unfassbar: Ein Chemnitzer Schüler (16) reckte auf einer Veranstaltung der Oberschule am Körnerplatz den rechten Arm zum verbotenen Hitlergruß. Das Foto davon luden Lehrer auf der Schul-Homepage hoch. Dort blieb es einen Monat lang öffentlich sichtbar - bis TAG24 nachfragte.

Eine Aufarbeitung von Politik und Medienkompetenz erwartet SPD-Stadtrat Maik Otto (45). "So ein Vorfall geht gar nicht." Susanne Schaper (45, Linke) fordert, dass Schule und Lehrer ihrer Verantwortung gerecht werden.

Kommentar von Bernd Rippert



Nein, nicht schon wieder Chemnitz, werden jetzt einige denken. Leider doch: An der Oberschule am Körnerplatz kocht der nächste Nazi-Skandal hoch. Diesmal ein halbwüchsiger Schüler, der in der Schule den verbotenen Hitlergruß zeigt. Das Foto von der Aktion prangte vier Wochen lang auf der Schul-Website, ohne dass jemand Anstoß nahm.

Ein schlimmes Versehen der Schule. Keine Frage, die muss sich einige Fragen gefallen lassen. Auch zu ihrer Medienkompetenz.

Auf der anderen Seite zeigt die Schulleitung einen überraschend klaren Umgang mit dem Geschehen. Da wird nichts vertuscht oder kleingeredet. Die Schulleitung reagiert schnell, räumt ihr Versäumnis ein, entwirft in Windeseile ein Bündel an Konsequenzen und entschuldigt sich ehrlich auf der Website.

So muss das sein. Ich erkenne an der klaren Reaktion eine ebenso klare Haltung der Schule. So könnte aus einem bösen Vorfall etwas Gutes erwachsen. Politisch sensiblere Lehrer, Schüler und Eltern, sensiblerer Umgang mit Medien und ein Controlling der eigenen Arbeit.

Am Ende steht die Oberschule am Körnerplatz vielleicht als Vorbild da.