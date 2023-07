Neue Gewaltwelle unter Migranten in Chemnitzer City: Das fordern Stadträte jetzt

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt geht es hart zur Sache. Oft bekriegen sich eher jüngere Migranten. Nach wüsten Schlägereien gab es jetzt sogar einen Reizgas-Angriff . Politiker fordern mehr Sicherheit durch Polizei und Sozialarbeiter.

Im Chemnitz-Plaza gab es einen Angriff mit Reizgas. Es war ein Streit unter Libyern, acht unbeteiligte Frauen wurden verletzt. © Haertelpress

Am Donnerstagabend sprühte offenbar ein Libyer (46) Pfefferspray im Chemnitz-Plaza an der Zenti, verletzte acht Kundinnen und zwei Libyer (33, 40). Die wollten den mutmaßlichen Täter zu Hause in der Annenstraße zur Rede stellen - dessen Kinder warfen daraufhin Steine. Der 46-Jährige soll beim Angriff zwei Taschen geraubt haben.



Zuvor gab es Massenschlägereien mit Verletzten am Wall und Thomas-Mann-Platz, in Moritz- und Brückenstraße. Die Polizei spricht von einem Anstieg der Straftaten im Zentrum seit Jahresbeginn. Auch CDU-Stadtrat und Polizist Michael Specht (37) findet: "Es wird immer schlimmer."

Specht fordert mehr Polizei- und Ordnungsamts-Streifen. Gleichzeitig plädiert er für mehr Pflicht-Integrationskurse. "Sanktionen fürs Nichterscheinen gibt es theoretisch, zum Beispiel Sachleistungen statt Geld. Wir müssen die Migranten beschäftigen."

Dem stimmt Ahmed Bejaoui (31) zu. Der Tunesier, Vorstandsmitglied bei den Grünen Chemnitz, ärgert sich über die Situation einiger Migranten: "Die betrinken sich bis zum Tod. Dann verprügeln sie sich gegenseitig."

Bejaoui fordert: "Wir müssen die Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren. Warum machen wir sie nicht nützlich für uns, lassen sie an der Zenti allein?"