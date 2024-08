Pinguine und Haltestelle in Chemnitz beschmiert: Polizei fasst Verdächtigen

Eine Zeugin sah, wie ein Mann die Figur mit pinker Farbe beschmierte. © ChemPic/Jan Härtel

Am Samstagmorgen meldete gegen 10.30 Uhr eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann eine Pinguin-Figur an der Inneren Klosterstraße mit einem Schriftzug in pinker Farbe beschmiert hatte.

Als die Polizei eintraf, war der Mann allerdings schon weg.

"Kurz darauf stellten Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen Mann (29), der an einer Haltestelle den Warteunterstand ebenfalls mit pinker Farbe beschmiert hatte. Hier war neben einem Schriftzug auch ein Totenkopf gemalt worden", heißt es weiter.

Dank der Zeugin stellte sich heraus, dass es sich bei dem 29-Jährigen offenbar um den handelt, der auch den Pinguin beschmiert hatte.