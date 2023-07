22.07.2023 11:13 663 Polizei-Einsatz Am Wall in Chemnitz: Mann mehrfach beklaut

In Chemnitz ist in der Nacht zu Samstag in der Straße Am Wall ein Mann (53) offenbar mehrfach beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag ist in Chemnitz Am Wall ein Mann (53) offenbar mehrfach beklaut worden. An der Straße Am Wall ist in der Nacht zu Samstag ein Mann offenbar mehrfach beklaut worden. (Archivbild) © Haertelpress Laut Polizei befand sich der 53-Jährige gegen 1 Uhr in der dortigen Fußgängerzone und schob sein E-Bike. "Dort wurde er von einer Gruppierung, laut Geschädigten ausländischer Herkunft, angesprochen und durch diese sein E-Bike entwendet", heißt es weiter. Beim Versuch, sie zu verfolgen, stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Chemnitz Crime Sie beobachteten den Diebstahl: Chemnitzer holen sich ihr geklautes Auto zurück Als er sich dann in der Straße der Nationen Ecke Johannisplatz erholen wollte, soll ihn eine andere Gruppe bestehend aus zwei bis drei Männern angesprochen haben. Sie sollen ihm dann Umhängetasche, Geldbörse und Handy geklaut haben. Auch sie wollte er wieder verfolgen.

Polizisten konnten wenig später zwei Algerier im Alter von 26 und 28 Jahren feststellen, die das Bike im Wert von ca. 2600 Euro dabei hatten. Die Bauchtasche blieb verschwunden. Zum genauen Tathergang laufen die Ermittlungen. Am Wall in der Chemnitzer City kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen.

