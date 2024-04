Polizei ermittelt zu Attacken in Chemnitzer City

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag ist es in Chemnitz zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nur kurze Zeit später kam die Polizei in der Straße an der Markthalle zum Einsatz.

Der 20-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Körperverletzung und einen Platzverweis. Dem wollte der junge Mann aber nicht nachkommen und wurde deshalb in Gewahrsam genommen.

"Die Einsatzkräfte griffen sofort ein und machten den Angreifer dingfest", teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 20 Jahre alten Iraner, der Geschädigte war ein 22 Jahre alter Afghane.

Zunächst hatte eine Streifenwagenbesatzung gegen 3 Uhr in der Hainstraße einen Mann vor einer Bar entdeckt, der auf einen anderen Mann einschlug.

Ein Marokkaner (36) war erst vor einem Nachtclub in der Hartmannstraße mit mehreren Personen in Streit geraten. Als ein Mitarbeiter (23) schlichten wollte, soll der 36-Jährige mit einer abgebrochenen Flasche auf ihn losgegangen sein.

"Der 23-Jährige konnte den Angriff abwehren und zog sich augenscheinlich keine Verletzungen zu", so die Polizei.

Es kam zu einer Rangelei, bei der der Marokkaner gegen die Schaufensterscheibe eines Ladens An der Markthalle fiel. Das Fenster ging dabei teilweise zu Bruch.

Der 36-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

An dem Schaufenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Marokkaner muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Am Sonntagabend kam es in Chemnitz zu einer weiteren Prügelei. Ein 34-jähriger Radfahrer war mit seinem Bike samt Anhänger und Hund an der Leine auf der Limbacher Straße stadtauswärts unterwegs. Dabei fuhr er auf eine Gruppe Kinder zu, von denen eines (13) nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte. Das Kind wurde verletzt.

"In der weiteren Folge sei der Mann auf Höhe eines Supermarktes vom Radweg abgekommen und mit einer Holztafel kollidiert. Infolgedessen war er einen Hang hinuntergestürzt und hatte sich leichte Verletzungen zugezogen“, so ein Polizeisprecher.

Ein Zeuge (41) wollte dem Radfahrer helfen, wurde dabei aber von dem Hund gebissen und verletzt. Dann ging der 34-Jährige noch auf weitere Ersthelfer los, schlug und verletzte sie.

Die Polizei wollte den Deutschen dann unter Kontrolle bringen, wobei ein Beamter (33) ebenfalls verletzt wurde.

Ein Drogentest schlug schließlich positiv auf Cannabis an und ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Biker musste mit zur Blutentnahme.