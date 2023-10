Polizeieinsatz im Chemnitzer City-REWE: Mann mit Elektroschocker attackiert!

Im REWE-Markt in der Chemnitzer Innenstadt sorgten am Mittwoch gleich zwei Männer für Ärger. Einen der Täter konnte die Polizei schnappen.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Elektroschocker-Attacke und ein versuchter Glasflaschen-Angriff: Die Polizei musste am gestrigen Mittwoch gleich zweimal zum REWE-Markt "Am Wall" in Chemnitz ausrücken!

Ärger im City-REWE "Am Wall" in Chemnitz! Am Mittwochabend wurde die Polizei gleich zweimal in den Supermarkt gerufen. © Kristin Schmidt Gegen 19.15 Uhr geriet ein Mann (32) mit einem weiteren Kunden an der Kasse in Streit. Dabei zückte der Unbekannte einen Elektroschocker und griff den 32-Jährigen damit an. Als ein Security-Mitarbeiter (36) das sah, flüchtete der Angreifer und ließ den Elektroschocker fallen. Glücklicherweise blieb der 32-Jährige augenscheinlich unverletzt. Daraufhin alarmierte der Security-Mann die Polizei. Die Beamten konnten den Täter jedoch nicht mehr auffinden. Dennoch wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Chemnitz Crime Vandalismus auf Chemnitzer Kaßberg: Blindensignal an Ampel zerstört, Baustelle dauert länger Nur eine halbe Stunde später, gegen 19.45 Uhr, gab es wieder Ärger im REWE-Markt. Der Sicherheitsdienst hatte einen Mann (38) beobachtet, der trotz eines Hausverbots den Supermarkt betrat. Als der Security-Mann den 38-Jährigen zur Rede stellen wollte, wurde dieser aggressiv: Er schlug mit einer Flasche nach dem Sicherheits-Mitarbeiter. Glücklicherweise konnte er dem Schlag ausweichen, den Aggro-Mann festhalten und die Polizei verständigen.

Aggro-Mann beleidigt Polizisten und wird handgreiflich