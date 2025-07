Polizeieinsatz in Chemnitz: Mann schießt auf Fußgänger - Festnahme!

Chemnitz - Große Aufregung am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Ein Mann (40) schoss mit einer Gasdruckpistole aus einem Fenster auf einen Fußgänger (41). Spezialkräfte der Polizei rückten an. Der Schütze wurde vorläufig festgenommen.

Polizei und Rettungskräfte an der Gießerstraße in Chemnitz: Hier schoss ein Mann (40) am Freitagabend aus einem Fenster auf einen Passanten (41). © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.18 Uhr in die Gießerstraße alarmiert. Dort hatte ein 40-jähriger Mann mit einer Gasdruckpistole aus dem dritten Stock auf einen 41-jährigen Ukrainer geschossen. Der Passant wurde dabei leicht am Arm verletzt.

Sofort rückten schwer bewaffnete Polizisten an, der mutmaßliche Schütze wurde vorläufig festgenommen. In Handschellen und mit einem Tuch über dem Kopf wurde der Mann in Begleitung der Spezialkräfte aus dem Wohnhaus geführt. Er soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Völlig unklar ist derzeit, weshalb der 40-Jährige auf den Ukrainer schoss. Die Ermittlungen der Polizei laufen.