Prozess in Chemnitz: Mann soll Ehefrau eingesperrt und misshandelt haben

Chemnitz - Am Amtsgericht Chemnitz startete am heutigen Dienstag ein Prozess, der es in sich hat: Allahmir R. (37) wird vorgeworfen, seine Frau (35) in den Keller gesperrt und sie misshandelt zu haben. Nun muss er sich wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten.