Raub-Attacken in Chemnitz: Rentner beklaut, Frau verletzt

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am Donnerstag kam es in Chemnitz zu zwei Raub-Attacken: Ein Mann (77) wurde an seinem Auto bestohlen, einer Frau (47) wurde die Handtasche entrissen.

Ein Rentner wurde in der Straße der Nationen (l.) in der Chemnitzer City ausgeraubt. Die Polizei schnappte den Täter. © Kristin Schmidt Der erste Fall geschah am helllichten Tag: Ein 77-Jähriger saß gegen 10.20 Uhr in der Straße der Nationen in seinem geparkten Auto, als plötzlich ein unbekannter Mann versuchte, die Türen zu öffnen. Daraufhin stieg der Rentner aus und traute seinen Augen kaum - der Unbekannte ging zum Kofferraum, öffnete und durchsuchte diesen. "Der Senior forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv, begann den Geschädigten kurzzeitig zu würgen und riss ihm anschließend eine Kette vom Hals", so eine Polizeisprecherin. Anschließend rannte der Täter in Richtung Hauptbahnhof. Sofort alarmierte der Rentner die Polizei. Die Beamten konnten den Räuber (33) wenig später in der Bahnhofstraße schnappen. Chemnitz Crime Auseinandersetzungen im Chemnitzer Zentrum: Zwei Verletzte Neben der Kette des Seniors hatte der Marokkaner auch weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich: einen Rucksack, zwei Smartphones, ein Tablet und eine Geldbörse, die offensichtlich nicht ihm gehörte. Daraufhin klickten die Handschellen! Nun entscheidet ein Richter, ob der mutmaßliche Mehrfach-Räuber in U-Haft kommt.

Handtaschenraub in Chemnitz: Frau verletzt, Polizei sucht Täter