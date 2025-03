Raubüberfall auf Juwelier in Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Raubüberfall in der Chemnitzer Innenstadt - am helllichten Tag!

Der Juwelier in der Börnichsgasse wurde großräumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. © Haertelpress

Laut ersten Informationen soll ein Juwelier in der Börnichsgasse gegen 16 Uhr überfallen worden sein. Polizei und Rettungskräfte eilten anschließend zum Tatort.



Was genau geschehen ist, kann die Polizei noch nicht sagen. "Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein Raubdelikt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.



Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Der Einsatz laufe noch, heißt es.