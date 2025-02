Schwerer Raub in Chemnitz: Mann wird mit Messer verletzt, Tatverdächtiger in Justizvollzugsanstalt

Polizeibeamte trafen im Eingangsbereich zum Hauptbahnhof auf einen verletzten 32-Jährigen. Dieser gab an, durch einen ihm bekannten Mann in einer Fußgängerunterführung der Dresdner Straße ausgeraubt worden zu sein.

Der Verletzte wurde in der Zwischenzeit von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einem Richter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf dem Weg zum Raub kam es außerdem in der Dresdner Straße zu einem Unfall bei dem ein VW-Einsatzfahrzeug mit einem Ford zusammenstieß. Dabei wurden der Fahrer des Polizeiautos und ein Mitfahrer schwer sowie der Ford-Fahrer leicht verletzt.

Erstmeldung: 13. Februar, 13.41 Uhr, zuletzt aktualisiert am 14. Februar um 14.33 Uhr