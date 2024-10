Stein-Anschlag auf Chemnitzer Amtsgericht

Chemnitz - Vandalismus am Chemnitzer Amtsgericht!

Eine Scheibe der Eingangstür wurde bei dem Vorfall beschädigt. © Haertelpress

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch bestätigte, kam es bereits am vergangenen Freitag zu dem Vorfall am Amtsgericht.

Gegen 18.30 Uhr verständigten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei, weil ein Mann Steine gegen das Gebäude geworfen hatte.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 39-jährigen Deutschen. Er wird verdächtigt, unter anderem einen Pflasterstein in die gläserne Eingangstür des Amtsgerichts geworfen zu haben.

Im weiteren Verlauf führten die Polizisten bei dem Mann einen Drogentest durch. Das Ergebnis fiel positiv aus.