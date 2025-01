Tatverdächtiger nach Reizgas-Attacke in Chemnitzer Einkaufszentrum gestellt

Chemnitz - Reizgas-Attacke in Chemnitzer Vita-Center!

Das verwendete Reizgasspray hat das Täter-Duo offenbar kurz vorher gekauft. © Uwe Meinhold

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurden einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Einkaufscenter in der Wladimir-Sagorski-Straße zwei Männer gemeldet, die offenbar in einem Geschäft die Sicherheitsetiketten von Artikeln abgerissen hatten.

Bis der 32-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter jedoch in dem Geschäft eintraf, hatte das Duo dieses bereits verlassen.

Als er in der Ladenpassage nach den beiden Ausschau hielt, fand er sie schließlich in einem weiteren Geschäft. Dort sprach er sie an, forderte sie auf, ihre Einkäufe zu bezahlen und das Einkaufscenter umgehend zu verlassen.

Um sicherzugehen, dass die beiden Männer der Forderung nachgehen, wartete er im Ausgangsbereich.

Beim Verlassen des Einkaufszentrums sprühten die Männer mit einem zuvor gekauften Reizgasspray, wodurch der 32-Jährige leichte Reizungen der Atemwege und Augen erlitt.