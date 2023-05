Versuchter Raub in Chemnitz: Mann bedroht 43-Jährige, Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Eine Frau (43) wurde in der Nacht auf Freitag in Chemnitz von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

"Als sich die Frau weigerte, die geforderten Gegenstände auszuhändigen und den Notruf wählte, flüchtete der Täter in Richtung des Discounters Netto in der Max-Türpe-Straße", so ein Polizeisprecher. Glücklicherweise wurde die Frau bei dem versuchten Raub nicht verletzt.

In Flöha (bei Chemnitz) kam es am Donnerstagnachmittag außerdem zu einer Pfefferspray-Attacke. Zunächst gab es gegen 17.45 Uhr an einem Einkaufsmarkt in der Augustusburger Straße eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichem (16) und einem Mann (25).

Plötzlich zückte der 25-Jährige ein Pfefferspray und sprühte den Jugendlichen damit ins Gesicht. "Dieser wurde dabei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher.

Gegen den Deutschen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.