Davidstern-Kette entrissen! Tumult bei Pro-Palästina-Demo in Chemnitz

Chemnitz - Ärger bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung in der Chemnitzer Innenstadt ! Israel-Freunde schlossen sich zu einem Gegenprotest zusammen. Drei Teilnehmer der Pro-Palästina-Bewegung rasteten daraufhin aus - einem Mann wurde eine Davidstern-Kette entrissen!

Alles in Kürze

Bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung in Chemnitz kam es zu Tumulten. Die Polizei ermittelt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilt, begann die Veranstaltung gegen 14 Uhr an einem Infostand an der Straße der Nationen/Johannisplatz. Schätzungsweise 100 Menschen beteiligten sich an der Infoveranstaltung.

Ein spontaner, genehmigter Gegenprotest formierte sich. Israel-Freude protestierten gegen den Pro-Palästina-Infostand.

"Als propalästinensische Versammlungsteilnehmer auf den Gegenprotest aufmerksam wurden, schlossen sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand etwa zehn Personen zu einer Gruppierung zusammen", so ein Polizeisprecher.

Die Gruppe ging auf die Israel-Demonstranten zu - es kam zu einem heftigen Zoff! Dabei sollen laut Polizeiangaben drei Unbekannte aus dem Pro-Palästina-Lager zwei Israel-Flaggen beschädigt haben.



Doch damit nicht genug: Einem der Gegenprotestanten wurde eine Kette mit Davidstern entrissen - die Täter flüchteten anschließend. Die beiden Opfer (51, 63, deutsche Staatsbürger) blieben glücklicherweise unverletzt.