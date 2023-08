Vorsicht! Falsche Heizungsableser in Chemnitz unterwegs

Wie die Polizei mitteilte, klingelten am gestrigen Mittwochnachmittag zwei Unbekannte bei einer Seniorin in der Jahnstraße.

Ähnlich verlief es auf dem Kaßberg in Chemnitz. Auch dort versuchten am Mittwoch in der Kaßbergstraße gegen Mittag zwei angebliche Heizungsableser in Wohnungen zu gelangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 387-102 im Polizeirevier Chemnitz-Nordost entgegengenommen.