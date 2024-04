Wieder mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz wurde in den vergangenen Tagen in mehrere Autos eingebrochen.

In Chemnitz wurden an drei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen geklaut. (Symbolbild) © 123RF / maabaff

Die Taten fanden zwischen 17 Uhr am Montagabend und Dienstagnachmittag auf dem Kaßberg, im Lutherviertel und in Bernsdorf statt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in insgesamt drei Fahrzeuge eingebrochen.

In der Leonhardtstraße waren die Täter für den Einbruch in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und hatten die Seitenscheibe von einem Toyota eingeschlagen. Aus dem Auto klauten sie eine Handtasche samt Inhalt. Was alles genau verschwand und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

"Mit dem gleichen Modus Operandi gingen Unbekannte auch in einer Tiefgarage in der Clausstraße vor. Nachdem die Täter die Beifahrerscheibe eines VWs eingeschlagen hatten, nahmen sie eine Umhängetasche an sich und verschwanden damit", berichtet ein Polizeisprecher. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro.

Der dritte Fall ereignete sich in einem Parkhaus in der Stadlerstraße. Dort wurde die Seitenscheibe eines Suzuki eingeschlagen. Danach klauten die Täter eine Geldbörse. Der Schaden wird auf mehr als 300 Euro geschätzt.