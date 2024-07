Wohnungseinbrüche auf dem Kaßberg in Chemnitz: Schmuck, Bargeld und Beamer geklaut

Einbrecher auf dem Kaßberg unterwegs - aus zwei Wohnungen verschwanden unter anderem Schmuck und Bargeld. (Symbolbild) © 123RF/luckybusiness

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 13.30 Uhr verschafften sich laut Polizei Unbekannte Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Hoffmannstraße.

Dort hebelten die Täter eine Wohnungstür auf und entwendeten aus der Wohnung eine vierstellige Bargeldsumme, Schmuckgegenstände und ein Besteckset.

Angaben zum Stehlschaden liegen nicht vor, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.



Bereits am Anfang der Woche kam es zu einem Wohnungseinbruch auf dem Kaßberg in Chemnitz.

Zwischen 7 und 20 Uhr brachen Unbekannte am Montag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Landgraf-Straße ein.