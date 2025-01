06.01.2025 14:24 Zahlreiche Kellereinbrüche in Chemnitz: Fahrrad, Autobatterie und Fernseher geklaut

In Chemnitz haben unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße aufgebrochen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz sind unbekannte Täter in 14 Kellerabteile eingebrochen. Mehrere Kellerabteile wurden in einem Mehrfamilienhaus auf dem Sonnenberg aufgebrochen. (Symbolbild) © andreypopov/123 RF Laut Polizei fanden die Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße in der Zeit zwischen Freitagmorgen bis Sonntagvormittag statt. Die Täter brachen insgesamt 14 Kellerparzellen auf und durchwühlten sie. Es wurden unter anderem ein Herrenrad, eine Autobatterie, drei Fernseher und Bekleidungsstücke im Gesamtwert von etwa 2000 Euro gestohlen. Der Sachschaden, der dabei entstand, wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Titelfoto: andreypopov/123 RF