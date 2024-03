Zwei Frauen im Chemnitzer Linienbus bespuckt und geschlagen

Chemnitz - Am Mittwochnachmittag wurden zwei Frauen in Chemnitz von einer bisher noch Unbekannten angegriffen.

Die Angreiferin sowie die Helferin fuhren nach dem Angriff mit dem Bus weiter. (Symbolbild) © Maik Börner

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, war eine 21-jährige Frau gegen 15.25 Uhr mit dem Bus der Linie 52 in Richtung Hutholz unterwegs gewesen, als es an der Haltestelle "Helbersdorf" zu der Attacke kam.

Die 21-Jährige lief gerade zur Bustür, um auszusteigen, als eine unbekannte Frau sie bespuckte und schlug. Eine weitere Businsassin kam hier dabei zur Hilfe. Doch das hielt die Angreiferin nicht ab und sie schlug mit einem Rucksack auf beide ein. Außerdem soll sie die Helferin ebenfalls bespuckt haben.

Danach konnte die 21-Jährige den Bus verlassen und verständigte umgehend die Polizei. Die Angreiferin sowie die unbekannte Helferin fuhren weiter mit dem Bus.

Die Angreiferin wird wie folgt beschrieben:

kräftig



etwa 40 bis 50 Jahre alt



etwa 1,65 Meter groß



heller Teint



trug eine Brille sowie eine Jeans, einen schwarzen Mantel und eine graue Mütze mit einer blauen und einer pinken Bommel



ihr Rucksack war grau



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung.