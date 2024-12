Falschgeld-Alarm auf Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Polizei schnappt Teenager (15)!

Chemnitz/Schwarzenberg - Falschgeld-Alarm in Chemnitz und Umgebung! Am vergangenen Wochenende hatte ein Teenager (15) auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt mit einem falschen 100-Euro-Schein bezahlt, im Erzgebirge traf es eine Tankstelle. Schon in den vergangenen Wochen kursierte immer wieder Falschgeld in der Region. Die Polizei warnt: Augen auf bei der Geldannahme!