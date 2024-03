Das volle Dutzend: Das sind die Partnerstädte von Chemnitz

Chemnitz - Chemnitz hat ein volles Dutzend Partnerstädte. Einige sind auch im Stadtbild präsent wie Düsseldorf mit dem Düsseldorfer Platz. Doch was ist mit den anderen Städten? Welche sind das und wie lange gibt es die Partnerschaften schon? Wir stellen Euch die Chemnitzer Partnerstädte vor.

Blick über Tampere. Die Partnerschaft mit Chemnitz besteht schon mehr als 60 Jahre. © johnnym26/123RF

Tampere, Finnland



Chemnitz kann am längsten auf die Partnerschaft mit dem finnischen Tampere zurückblicken. Sie besteht schon seit 1961. Die 250.000-Einwohner-Stadt kann auf eine ähnliche industrielle Entwicklung zurückblicken wie Chemnitz.

"Mit Tampere verbindet Chemnitz die längste Städtepartnerschaft. Die Parallelen in der stadtgeschichtlichen Entwicklung bildeten dafür eine gute Ausgangsposition, da Textilindustrie und Maschinenbau in den letzten Jahrzehnten auch die Stadt Tampere prägten", schreibt die Stadt Chemnitz.



Ljubljana, Slowenien

Die slowenische Hauptstadt gehört seit 1966 zu den Partnern von Chemnitz. Die Stadt ist nicht nur das politische, sondern auch wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes und hat rund 285.000 Einwohner.

Timbuktu, Mali

Nur zwei Jahre nach Ljubljana ging Chemnitz die Partnerschaft mit Timbuktu ein. Die Oasenstadt in Mali liegt am südlichen Rand der Sahara. Auch wenn Timbuktu Zentrum des Transsahara-Handels ist, bereitet die Wüste auch Probleme, da sie sich weiter nach Süden vorschiebt. Nach einem Angriff von Rebellen wurde in Timbuktu viel zerstört.

"Die Stadt Chemnitz unterstützte den Wiederaufbau von Schulen und Infrastruktur mit 10.000 Euro, die durch Spenden von Bürgerinnen und Bürgern zusammengekommen waren", so die Stadt.