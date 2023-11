Ersatzverkehr auf mehreren Linien: Hier fahren nachts Busse statt Bahnen

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn fahren auf mehreren Linien Busse statt Bahnen. © Kristin Schmidt

In der Nacht vom 9. zum 10. November fährt auf der Strecke Chemnitz-Leipzig Schienenersatzverkehr. Betroffen ist der Zug mit der Nummer 74196 der Linie RE6 in Richtung Chemnitz. Die Fahrgäste fahren noch mit der Bahn in Leipzig los und steigen dann um 0.08 Uhr in Geithain in den Bus um, der dann um 1.18 Uhr in Chemnitz ist.

Einen Tag später sind auf der Linie RE6 zwischen Chemnitz und Burgstädt Busse unterwegs. Diese starten in Burgstädt um 20.18 Uhr, 21.18 Uhr, 22.18 Uhr, 23.18 Uhr und 0.31 Uhr. Von Chemnitz in Richtung Burgstädt geht es mit den Bussen um 20.08 Uhr, 21.08 Uhr und 22.08 Uhr los.

Am 10. November beginnt ebenfalls auf den Linien RE3/RB30 Schienenersatzverkehr. Bis zum 12. November fahren in den Abend- und Nachtstunden zwischen Tharandt und Wüstenbrand Busse statt Züge.

Fahrgäste die in Richtung Zwickau/Hof unterwegs sind, kommen mit der Linie RE3 um 20.04 Uhr beziehungsweise 22.04 Uhr in Tharandt an und steigen dann dort in Busse um. Bei der Linie RB30 sind die Verbindungen, die um 20.25 Uhr, 21.25 Uhr, 22.25 Uhr, 23.25 Uhr und 0.35 Uhr in Tharandt ankommen, betroffen.

Die Busse brauchen dann reichlich zwei Stunden (RE3)/ drei Stunden (RB30) bis Wüstenbrand.