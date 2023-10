Erst Ersatzverkehr, nun reduzierter Fahrplan: Diese Änderung gibt es ab Montag bei der MRB

Chemnitz/Dresden - Für Bahnfahrer auf der Sachsen-Franken-Magistrale kommt es jetzt knüppeldick: Neben Schienenersatzverkehr gibt es am Montag auch noch einen reduzierten Fahrplan.

Zwischen Zwickau und Chemnitz-Siegmar fahren ab Montag zur Hauptverkehrszeit nur Regionalbahnen, kein Regionalexpress. © Klaus Jedlicka

Von der Änderung sind die Linien RE3 sowie RB30 auf der Strecke Dresden-Chemnitz-Zwickau-Hof betroffen.

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilte, entfallen von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten die Züge des RE3 bei Abfahren von. Chemnitz-Siegmar in Richtung Zwickau Hauptbahnhof, ebenso wie die Gegenzüge aus Zwickau in Richtung Chemnitz.

"Die ausgefallenen Züge des RE3 werden durch die Linie RB30 zwischen Chemnitz-Siegmar und Zwickau Hauptbahnhof ersetzt. Ab Chemnitz Hauptbahnhof werden die Züge in Richtung Dresden Hauptbahnhof als RE3 weitergeführt", so das Verkehrsunternehmen.

Diese Änderungen, die aus betrieblichen Gründen vorgenommen werden müssen, gelten zunächst bis 5. November.