Fahrplan-Einschränkungen bei der MRB: Hier fahren Busse statt Züge

Chemnitz - Auf Bahnfahrer in Sachsen kommen in der kommenden Woche einige Änderungen zu. Bei mehreren Linien der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gibt es Fahrbahnabweichungen.

Auf den MRB-Linien RB45, RE3 und RB30 gibt es in den nächsten Tagen Fahrplanänderungen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Auf der Linie RB 45 von Chemnitz nach Elsterwerda fahren vom 5. bis 7. Mai zwischen Döbeln Hauptbahnhof und Riesa Busse statt Züge. Grund dafür sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Dabei fahren die Züge ab Chemnitz zu ihren normalen Zeiten ab, kommen aber später in Elsterwerda an. In die Gegenrichtung, ab Elsterwerda, sind die Abfahrtszeiten früher, sodass die Ankunft in Chemnitz wieder pünktlich ist.

Ab dem 8. Mai gibt es auf dieser Linie nochmals Einschränkungen wegen Bauarbeiten, diesmal zwischen Ostrau und Riesa. Betroffen sind die Abfahrten ab 23.32 Uhr ab Ostrau. Die Ankunft in Riesa ist dann um 23.50 Uhr. Alle Züge, die nicht in diesem Baufahrplan aufgeführt sind, fahren nach Regelfahrplan! Die Änderungen gelten bis 11. Mai.

Auch auf den Linien RE3 und RB30 gibt es Änderungen. Die DB Netz AG baut ebenfalls auf der Verbindung Dresden-Chemnitz-Zwickau-Hof zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Freital Potschappel. Vom 4. bis 5. Mai der Schienenersatzverkehr bereits um 21.31 Uhr und 21.52 Uhr am Dresdener Hauptbahnhof ab, um 23.11 und 0.26 Uhr starten die Busse dagegen später als regulär in Dresden-Plauen. Von Freital-Potschappel aus fahren die Busse ab 21.51 Uhr später in Richtung Dresden ab, als sonst die Züge.