08.12.2023 09:29 1.981 Feuer-Alarm auf Feld! Auto geht in Flammen auf

In Lichtenau stand in der Nacht zu Freitag ein Auto auf einem Feld im Ortsteil Merzdorf in Flammen.

Von Claudia Ziems

Lichtenau - Feuerwehreinsatz in Lichtenau: Auto geht in Flammen auf! Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits komplett in Flammen. © Harry Härtel In der Martinstraße stand aus noch unklarer Ursache gegen 1 Uhr ein Auto in Flammen. Der Wagen brannte komplett aus. Die Feuerwehr Oberlichtenau und Merzdorf waren im Einsatz. Es entstand hoher Sachschaden, nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der BMW brannte komplett aus. © Harry Härtel Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Harry Härtel