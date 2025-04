30.04.2025 20:14 833 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Balkon in Flammen

In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz brannte am Mittwochnachmittag ein Balkon. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Balkon-Brand in Chemnitz! Der Balkon-Brand hinterließ schwarzen Ruß - die Feuerwehr konnte die Flammen glücklicherweise schnell löschen. © Chempic Am Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr zur Bruno-Granz-Straße in den Stadtteil Morgenleite aus. Dort stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen. Der Balkon wurde durch die Flammen allerdings stark beschädigt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. © Chempic Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Chempic