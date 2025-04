20.04.2025 10:49 Feuerwehreinsätze in Chemnitz: 27-Jährige festgenommen

In Chemnitz kam es in den Ortsteilen Bernsdorf und auch in Altendorf zu Feuerwehreinsätzen am Ostersonntag.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz kam es in den Ortsteilen Bernsdorf und Altendorf zu Feuerwehreinsätzen am Ostersonntag. In einem Mehrfamilienhaus in der Altenhainer Straße gab es einen Schwelbrand im Badezimmer. © Jan Härtel Gegen 3.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in die Altenhainer Straße alarmiert. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einem Versorgungsschacht im Badezimmer gekommen. Laut Polizei hatten sich die Bewohner (zwei Erwachsene w/27, m/30, drei Kleinkinder im Alter zwischen einem und drei Jahren und ein Baby), die sich in der Wohnung aufhielten, in Sicherheit gebracht. Chemnitz Feuerwehreinsatz Alarm in Chemnitzer Hochhaus: Zwölf Feuerlöscher entleert Die Personen wurden durch Rettungskräfte vorsorglich untersucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Gegen die betrunkene 27-jährige Mieterin (Atemalkoholwert: 2,26 Promille) erhärtete sich der Verdacht, für das Brandgeschehen verantwortlich zu sein. "Die 27-Jährige (deutsche Staatsbürgerin) wurde daraufhin wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht", heißt es weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den Tatumständen am Brandort laufen. Feuerwehreinsatz in Altendorf Auch in die Flemmingstraße musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen ausrücken. © Jan Härtel Auch in Altendorf musste die Feuerwehr am Sonntag ausrücken. Gegen 7.15 Uhr ging der Alarm ein. Auf der Flemmingstraße hatten nach ersten Informationen Fußgänger Qualm aus einem Fenster bemerkt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Gartenlaube in Vollbrand: Chemnitzer Feuerwehr findet leblose Person Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, Ursache für die Rauchentwicklung war offenbar angebranntes Essen.

Titelfoto: Jan Härtel