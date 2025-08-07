Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand auf Balkon
Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz in der Nacht zu Donnerstag!
Alles in Kürze
- Feuerwehreinsatz in Chemnitz
- Brand auf Balkon in Wenzel-Verner-Straße
- Müll brannte auf dem Balkon
- Brand schnell gelöscht
- Keine Verletzten bekannt
Gegen 0.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die Wenzel-Verner-Straße gerufen.
Dort brannte offenbar Müll auf einem Balkon.
Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt.
Auch die Brandursache ist noch unklar.
Titelfoto: Chempic