Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand auf Balkon

In der Nacht zu Donnerstag brannte es auf einem Balkon in der Wenzel-Verner-Straße in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz in der Nacht zu Donnerstag!

Die Feuerwehr musste in die Wenzel-Verner-Straße ausrücken.
Gegen 0.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die Wenzel-Verner-Straße gerufen.

Dort brannte offenbar Müll auf einem Balkon.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt.

Auch die Brandursache ist noch unklar.

Titelfoto: Chempic

