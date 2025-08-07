Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Brand auf Balkon

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz in der Nacht zu Donnerstag!

Alles in Kürze

Dort brannte offenbar Müll auf einem Balkon.

Gegen 0.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die Wenzel-Verner-Straße gerufen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt.

Auch die Brandursache ist noch unklar.