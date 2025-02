16.02.2025 18:36 Großeinsatz der Feuerwehr in Chemnitz: Ein Bewohner im Krankenhaus

In Chemnitz kam es am Sonntagnachmittag in der Winklerstraße zum Großeinsatz der Feuerwehr. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter Atemschutz. © Haertelpress Am Sonntagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Glösa und Altchemnitz zur Winklerstraße 28 gerufen. Ersten Informationen zufolge brannte es dort in einem Abstellraum im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Brand von "mittel" zu "Großbrand" hochgestuft, da sich noch viele Bewohner im Haus befanden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Brennendes Müll-Fahrzeug sorgt für Vollsperrung in Chemnitz Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandursache wird aktuell noch ermittelt. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere wurden vor Ort untersucht. Die Winklerstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.

Titelfoto: Haertelpress