Lagerhalle in Chemnitz abgebrannt: Drei Einsatzkräfte verletzt

Chemnitz - Am Tag nach dem verheerenden Brand in Chemnitz sind die Einsatzkräfte noch immer vor Ort, um Glutnester zu löschen.

Alles in Kürze

Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. © Haertelpress

Das Feuer war am Samstagabend gegen 18 Uhr in einer Lagerhalle in der Chemnitztalstraße ausgebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst mehrere Hundert Europaletten in Brand geraten, woraufhin die Flammen auf eine Lagerhalle übergriffen.

Die Halle brannte komplett nieder. Zudem wurden durch das Feuer drei Fahrzeuge beschädigt. Das Übergreifen auf weitere Gebäude konnte entgegen Erstinformationen durch die Feuerwehrleute zum Glück verhindert werden.

Während der Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute, ein 19-Jähriger sowie zwei 34-Jährige, leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.