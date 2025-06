28.06.2025 19:12 5.489 Rauchsäule über Chemnitz! Verheerender Brand in Hinterhof ausgebrochen

Großeinsatz der Feuerwehr in Chemnitz: Am Samstagabend brach in einem Hinterhof ein Brand aus. Die Flammen beschädigten ein Gebäude.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Großer Feuerwehreinsatz in Chemnitz: In einem Hinterhof brach am Samstagabend ein verheerendes Feuer aus. Die schwarze Rauchsäule ist derzeit kilometerweit zu sehen! Alles in Kürze Großbrand in Lagerhalle in Chemnitz ausgebrochen

Feuerwehr im Einsatz an der Chemnitztalstraße

Schwarze Rauchsäule kilometerweit sichtbar

Ursache des Brandes noch unklar

Verletzte oder Schäden noch nicht bekannt Mehr anzeigen Verheerendes Feuer an der Chemnitztalstraße: In einem Hinterhof brannten Holzpaletten - die Flammen griffen auch auf ein Gebäude über. © Haertelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, läuft der Feuerwehreinsatz an der Chemnitztalstraße aktuell. Mehrere Rettungskräfte sind vor Ort. Laut ersten Informationen waren mehrere Holzpaletten in einem Hinterhof in Brand geraten. Ein angrenzendes Gebäude fiel den Flammen teilweise zum Opfer. Die Löscharbeiten gestalten sich aktuell schwierig. Wie TAG24 erfuhr, mussten mehrere Feuerwehrleute aufgrund der starken Hitze wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Schwarzer Rauch über Chemnitz: Dachstuhl in Brand Chemnitz Feuerwehreinsatz Leichenfund nach Laubenbrand in Chemnitz Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Ob es Verletzte gibt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Das Gebäude brannte durch das Feuer teilweise nieder. © Haertelpress Die Feuerwehr kämpft momentan gegen die Flammen - eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. © Haertelpress Beide Fahrtrichtungen der Chemnitztalstraße wurden aufgrund des Einsatzes gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", so die Polizei. Erstmeldung: 28. Juni, 18.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.12 Uhr.

Titelfoto: Haertelpress