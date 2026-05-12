Schule in Chemnitz evakuiert: Substanz auf Klo verteilt

Chemnitz - Blaulichteinsatz an einer Oberschule in Chemnitz : Am Dienstagmorgen wurde in einer Toilette eine unbekannte Substanz verteilt. Die Schule musste anschließend evakuiert werden.

Feuerwehr und Rettungskräfte vor der Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule in Chemnitz: Auf dem Klo wurde eine unbekannte Substanz freigesetzt. © Chempic

Der Vorfall geschah in der Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule im Stadtteil Gablenz. Gegen 10.10 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an.



"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in einem Sanitärbereich eine unbekannte Substanz freigesetzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Daraufhin musste das Gebäude evakuiert werden.