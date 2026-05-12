Schule in Chemnitz evakuiert: Substanz auf Klo verteilt
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Chemnitz - Blaulichteinsatz an einer Oberschule in Chemnitz: Am Dienstagmorgen wurde in einer Toilette eine unbekannte Substanz verteilt. Die Schule musste anschließend evakuiert werden.
Der Vorfall geschah in der Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterweg-Oberschule im Stadtteil Gablenz. Gegen 10.10 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an.
"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in einem Sanitärbereich eine unbekannte Substanz freigesetzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Daraufhin musste das Gebäude evakuiert werden.
Mehrere Personen werden derzeit medizinisch untersucht, teilt die Polizei mit.
Um welche Substanz es sich handelt, ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Titelfoto: Chempic