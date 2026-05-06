Wohnungsbrand in Chemnitz: Mieter vorläufig festgenommen
Chemnitz - Wohnungsbrand am Dienstagabend in Chemnitz! Das betroffene Haus in der Nordstraße musste evakuiert werden.
Gegen 20.40 Uhr war das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.
Etwa 40 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch ein Bus wurde dafür bereitgestellt, in dem die zum Teil älteren Menschen zeitweise untergebracht wurden.
Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei niemand.
Der Mieter der Brandwohnung wurde vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Das teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit.
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Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Details sollen im Laufe des Tages folgen.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Härtel (2)