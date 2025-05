13.05.2025 14:31 Zwei Tage in Folge: Erneut Brand im Germania-Gebäude

Im leerstehenden "Germania"-Gebäude in Chemnitz brannte es am Montagabend. Schon am Sonntag musste die Feierwehr dorthin ausrücken.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Geht die Brandserie wieder los? Am Montagabend wurde die Feuerwehr zum ehemaligen "Germania"-Verwaltungsgebäude in Chemnitz gerufen. Bereits am Sonntagabend hatte es dort gebrannt. Im leerstehenden "Germania"-Gebäude brannte es am Montagabend. (Archivbild) © Sven Gleisberg Unbekannte zündelten im Erdgeschoss des leerstehenden Gebäudes "und setzten mehrere Schränke in Brand", heißt es von der Polizei. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Angaben zum entstandenen Sachschaden stehen noch aus.



Schon am Sonntagabend hatte es in einer anderen Etage des gleichen Gebäudes in der Schulstraße gebrannt. Vor Ort konnte die Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen stellen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsätze in Chemnitz: 27-Jährige festgenommen Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge zwischen den beiden Bränden. Im vergangenen Jahr gab es in dem verlassenen Gebäude in Altchemnitz schon mal eine Serie an Bränden. Anwohner sorgten sich um die Sicherheit. Bisher konnte Schlimmeres verhindert werden.

Titelfoto: Sven Gleisberg