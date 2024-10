05.10.2024 09:08 7.054 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Gleich zwei Brände in Gebäude

Am Freitagabend war es aus noch ungeklärter Ursache in einem leer stehenden Gebäude in der Schulstraße in Chemnitz zu einem Feuer gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in die Schulstraße in Chemnitz ausrücken. In der Schulstraße brannte es am Freitagabend in einem Gebäude. © Chempic Dort war es gegen 20.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude zu einem Feuer gekommen. Laut Polizei setzten Unbekannte noch vorhandene Möbelstücke in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und größeren Schaden verhindern. Chemnitz Feuerwehreinsatz Erneut Autobrand in Chemnitz: BMW fackelt auf Parkplatz ab "Gegen Mitternacht mussten Feuerwehr und Polizei erneut ausrücken, da in einem anderen Gebäudeteil erneut Mobiliar in Brand gesetzt worden war. Auch hier konnten die Flammen schnell gelöscht und der Schaden begrenzt werden", teilte die Polizei weiter mit. Die Schulstraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Mehrere Brände in Altchemnitz Es wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat gestern Abend oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind zur Brandzeit oder im Vorfeld der Tat Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 52630 im Polizeirevier Chemnitz-Südwest entgegengenommen. In der Schulstraße in Altchemnitz kam es bereits öfter zu Feuerwehreinsätzen. Erstmeldung: 5. Oktober, 9.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.48 Uhr

Titelfoto: Chempic